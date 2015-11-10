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    Карпин: «Сейчас бы в «Спартак» не пошел»

    Наставник «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин не принял бы предложение возглавить свой бывший клуб «Спартак». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Кубань 24».

    «Если бы сейчас предложили возглавить «Спартак», не согласился бы. Весной были слухи о переходе в «Кубань», но разговора об этом не было. Возможно, они появились, потому что меня видели на матче «Краснодара» с «Кубанью», – сказал Карпин.

    Карпин тренировал «Спартак» с 2009-го по 2012-й год. По окончанию сезона 2011/12 владелец красно-белых Леонид Федун принял решение убрать Карпина с должности главного тренера и пригласил на этот пост главного на тот момент тренера «Валенсии» Унаи Эмери.

    В ноябре 2012-го Карпин вновь взошел на тренерский мостик красно-белых и проработал на нем вплоть до марта 2014-го года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2015 15:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +81

      Любер 10 ноября 2015, 21:48

      Вот ведь какие , не зовут! А так, конечно, не пошёл бы.

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 19:07

      Валерий успкойтсьу Вас всепостепенно получися т.к. Вы одаренный тренер!

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 10 ноября 2015, 18:47

      все пиарится валера..кому ты нужен?!все уже доказал на тренерском поприще,балабол..

      -2
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      Рейтинг: +29

      Ru677 10 ноября 2015, 17:37

      не пущу

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 ноября 2015, 15:20

      да и не взяли бы

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