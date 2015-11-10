Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вальдано: «Сейчас Роналду не получает удовольствия от футбола»

    Экс-гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано высказал свое мнение о причинах игрового спада у форварда «сливочных» Криштиану Роналду.

    «Криштиану предпочел бы играть в атаке слева, как и всегда. Сейчас он не получает удовольствия от футбола.

    Трудно сказать, почему так происходит. Возможно, из-за позиции, возможно, потому что он не забивает. Но он играет как будто из-под палки», — отметил Вальдано.

    Напомним, что португалец отличился трижды в последних восьми матчах за королевский клуб.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2015 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1383

      Fin035 10 ноября 2015, 15:21

      Тут то и проявилось "величие и профессионализм" КриРо! Игрок получавший золотые мячи обязан уметь играть на любой позиции,а не только на халяву забивать.Вообще всю игру делает вся команда,кроме КриРо! Считаю Модрич самый полезный и ключевой игрок в Реале!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      kingvitek92 > Fin035 10 ноября 2015, 16:53

      То есть по твоей логике каннаваро должен был и в нападении быть лучшим?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1383

      Fin035 > kingvitek92 10 ноября 2015, 19:33

      Я не сказал быть лучшим,по моей логике лучшие игроки должны уметь играть на любой позиции и Каннаваро не исключение!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11