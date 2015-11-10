Вальдано: «Сейчас Роналду не получает удовольствия от футбола»

Тут то и проявилось "величие и профессионализм" КриРо! Игрок получавший золотые мячи обязан уметь играть на любой позиции,а не только на халяву забивать.Вообще всю игру делает вся команда,кроме КриРо! Считаю Модрич самый полезный и ключевой игрок в Реале!
Экс-гендиректор «Реала» Хорхе Вальдано высказал свое мнение о причинах игрового спада у форварда «сливочных» Криштиану Роналду.
«Криштиану предпочел бы играть в атаке слева, как и всегда. Сейчас он не получает удовольствия от футбола.
Трудно сказать, почему так происходит. Возможно, из-за позиции, возможно, потому что он не забивает. Но он играет как будто из-под палки», — отметил Вальдано.
Напомним, что португалец отличился трижды в последних восьми матчах за королевский клуб.