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    Парамонов: «Спартаку» необходимы изменения в составе»

    Знаменитый в прошлом игрок "Спартака" Алексей Парамонов, выигравший в его составе четыре чемпионата СССР, заявил, что красно-белым нужна свежая кровь в составе.

    "Состав "Спартака" требует изменений. Почему-то футболисты, играя в московском клубе, не показывают всех своих качеств, тогда как уходя в другую команду, раскрываются. Не хватает стабильности, последние 12-13 лет "Спартак" лихорадит. Все надеются и ждут от красно-белых чемпионства, но, к сожалению, выиграть не удается и нет той игры, которую хотят видеть болельщики. Иногда она проявляется, но лишь на короткий отрезок времени", – рассказал Парамонов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 15:00

      Наймите полноенного тренера,а не Аленичева

      -1
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Дима1960 10 ноября 2015, 21:57

      Какого-какого???????

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