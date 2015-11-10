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    Виейра станет главным тренером «Манчестер Сити» в случае отказа Гвардиолы

    Наставник молодежной команды «Манчестер Сити» Патрик Виейра, который с первого января возглавит «Нью-Йорк Сити», может в будущем стать главным тренером основной команды "горожан".

    Виейра станет следующим наставником "Ман Сити" после Мануэля Пеллегрини, если нынешний тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола откажется от этой должности.

    Виейра тренирует молодежку "горожан" два с половиной года. Отметим, что «Нью-Йорк Сити» является франшизой, которая принадлежит владельцам «Манчестер Сити».

    Источник: The Times

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    10.11.2015 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 ноября 2015, 10:36

      Не солидно как-то, на мое разумение. Думаю, что в Арсенале ему бы место точно нашлось в паре с Анри

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      Рейтинг: +118

      Лыков 10 ноября 2015, 14:20

      Человечище

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      Рейтинг: +19

      kingvitek92 > Лыков 10 ноября 2015, 16:55

      Самый лучший опорник за все время что наблюдаю за футболом. Можно еще макелеле сюда сравнить. Но тот в нападении не так силен был

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