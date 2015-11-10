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    Будущее Думбия прояснится после матча с ПСВ

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о вариантах продления аренды нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «В этой истории все зависит от трех сторон - «Ромы», ЦСКА и самого Думбия. Решение будет принято после заключительного матча нынешнего года, то есть после встречи с ПСВ в Эйндховене», - рассказал Яровинский.

    Напомним, что Думбия сыграл за ЦСКА в текущем сезоне 11 матчей в чемпионате России. В них он забил пять голов и сделал шесть голевых передач. В Лиги чемпионов ивуариец провел шесть матчей, забив шесть голов.

    Источник: Бобсоккер

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    10.11.2015 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 ноября 2015, 13:17

      А что тут думать,его выкупать надо,вот только Рома за дешево не продаст,а цска за дорого не купит

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Asbjorn 10 ноября 2015, 19:50

      ну почему если кто ни будь цска бабла подкинет то купят =))))))

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