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    Хесе обойдется «Арсеналу» в 22 миллиона

    Форвард мадридского "Реала" Хесе попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб готов предложить за 22-летнего испанца 22 миллиона фунтов стерлингов. На молодого игрока обратил внимание лично главный тренер "канониров" Арсен Венгер. Известно, что кроме «Арсенала» интерес к Хесе проявляют "Ливерпуль" и "Наполи".

    В текущем сезоне Хесе в составе «Реала» провел 9 матчей, забив 2 гола и отдав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Хесе оценивается в 14 миллионов евро.

    Источник: Daily Star

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    10.11.2015 11:24
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