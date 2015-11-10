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    Дзюба: «При Слуцком сборная России как будто вышла из спячки»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что Леонид Слуцкий привнес в команду дополнительные эмоции, за счет которых удалось добиться важнейших побед в отборочном цикле к Евро-2016.

    «С приходом Слуцкого все изменилось. Раньше команде не хватало эмоций. На первых тренировках Леонид Викторович покорил всех: вроде бы банальные вещи говорит, но мы давно такого не слышали.

    До этого не было подробных разборов, а Слуцкий нам объяснил, кто где должен находится, как надо действовать в обороне, в атаке. Сборная России как будто вышла из спячки, у ребят загорелись глаза. И на кураже мы выиграли все матчи», – считает Дзюба.

    Напомним, что сборная России проведет в ближайшее время два товарищеских матча. 14-го ноября россияне встретятся со сборной Португалии, а 17-го – с Хорватией.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2015 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      Void83 11 ноября 2015, 13:13

      Вышли из спячки=))))))

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