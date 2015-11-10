Пашинин: «На отрыв от ЦСКА никто не обращает внимания»

Пашинин плохо владеет русским языком или, по крайней мере, не чувствует его. При рассказе о своей команде его выражение "на отрыв от..." подразумевает, что оторвался "Локо" (то есть, он впереди ЦСКА). В данном же случае правильно было бы сказать - "на отставание от ЦСКА никто не обращает внимание". Ну остальные его полуграмотные выражения ("мы всегда смотрим на первое место... идём от матча к матчу... команда понимает, что реально играть...) комментировать нет смысла. Всё-таки некрасиво, когда российский тренер одного из центральных клубов не умеет грамотно излагать свои мысли. Здесь уместен Пашинину совет из рекламы: "иногда лучше жевать, чем говорить"... А если по теме его интервью, то, полагаю, что выше 5-6 места в ПЛ "Локо" не заберётся...
Тренер «Локомотива» Олег Пашинин рассказал о том, как его команда планирует провести перерыв в чемпионате России, связанный с играми сборных.
«Мы всегда смотрим на первое место, но на отрыв от ЦСКА никто не обращает внимания. Идем от матча к матчу. Команда понимает, что реально играть на два фронта и набирать очки.
Перерыв в чемпионате пойдет на пользу «Локомотиву». Используем это время, чтобы травмированные ребята набрали форму», - рассказал Пашинин.
После первого круга в чемпионате России «Локомотив» делит второе-третье места с «Ростовом», имея в своем активе по 30 очков. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет шесть очков.