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    Пашинин: «На отрыв от ЦСКА никто не обращает внимания»

    Тренер «Локомотива» Олег Пашинин рассказал о том, как его команда планирует провести перерыв в чемпионате России, связанный с играми сборных.

    «Мы всегда смотрим на первое место, но на отрыв от ЦСКА никто не обращает внимания. Идем от матча к матчу. Команда понимает, что реально играть на два фронта и набирать очки.

    Перерыв в чемпионате пойдет на пользу «Локомотиву». Используем это время, чтобы травмированные ребята набрали форму», - рассказал Пашинин.

    После первого круга в чемпионате России «Локомотив» делит второе-третье места с «Ростовом», имея в своем активе по 30 очков. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет шесть очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.11.2015 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      tims 10 ноября 2015, 19:48

      Пашинин плохо владеет русским языком или, по крайней мере, не чувствует его. При рассказе о своей команде его выражение "на отрыв от..." подразумевает, что оторвался "Локо" (то есть, он впереди ЦСКА). В данном же случае правильно было бы сказать - "на отставание от ЦСКА никто не обращает внимание". Ну остальные его полуграмотные выражения ("мы всегда смотрим на первое место... идём от матча к матчу... команда понимает, что реально играть...) комментировать нет смысла. Всё-таки некрасиво, когда российский тренер одного из центральных клубов не умеет грамотно излагать свои мысли. Здесь уместен Пашинину совет из рекламы: "иногда лучше жевать, чем говорить"... А если по теме его интервью, то, полагаю, что выше 5-6 места в ПЛ "Локо" не заберётся...

      -1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > tims 10 ноября 2015, 20:12

      Ты критик хренов, а ничего что человек по национальности узбек? Может он и плохо владеет языком, зато он настоящий мужик и профессионал своего дела. А вот ты видимо очень хорошо владеешь своим языком, только не там, где нужно. И полагать тебе, недоросль, о том, какое место в таблице займет Локомотив не дано, ибо твой уровень по жизни- очкастый и жирный тролль.

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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 10 ноября 2015, 18:21

      Вообще-то ЭТО называется отставанием!

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