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    Зума выбыл на срок около двух недель

    Защитник "Челси" Курт Зума выбыл на срок около двух недель из-за полученной травмы. На данный момент точный характер повреждения не раскрывается. Пауза в чемпионате, связанная с играми сборных, пойдет на пользу французу.

    Стоит отметить, что Зума стал одним из основных игроков "Челси" в первой части сезона. Напомним, в матче 12-го тура АПЛ "Челси" проиграл "Стоку" со счетом 1:0. Для команды это поражение стало седьмым в чемпионате, что является худшим показателем "Челси" под руководством португальского специалиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 10:22
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