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    Самедов: «Забил «Зениту» именно так, как и задумал»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о важности победного матча с «Зенитом».

    «Высочайшее напряжение сохранялось до финального свистка. Счет 2:0 - опасный. Стоит пропустить, и психологический фон сильно меняется - воодушевленный соперник становится еще увереннее, отряжает в атаке еще больше футболистов. «Зенит» и так играл очень агрессивно, достаточно много владел мячом, забрасывал его в штрафную. Сохранить ворота на «замке» было важнейшей задачей.

    Мой голевой удар соответствовал задумке полностью. Я получил мяч от Ниасса, увидел перед собой пространство и сразу решил бить в дальний угол. Получилось так, что попал очень удачно - крученым ударом», - сказал Самедов.

    Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит» закончился со счетом 2:0.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.11.2015 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Vladimir-4123298 10 ноября 2015, 23:47

      Ваш зенит вообще даже в еврокубки не попадёт!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 10 ноября 2015, 20:47

      Бьющий по воротам всегда задумывает свой удар, только далеко не всегда удаётся реализовать задуманное. )) Локомотив в этой игре грамотно построил защиту и не упускал моментов в атаке. И пусть с первым голом повезло (но везёт тому, кто везёт), зато второй гол был очень хорош. Зениту надо было быть изобретательней в атаке. Преимущество во владении мячом, это ещё не преимущество в игре.

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 10 ноября 2015, 19:44

      Питерские позорники по вылазили. Что водка закончилась? Ну, как бабы, реально! Проиграли, умейте признать, вместо того, чтобы гадости отписывать.

      2
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 10 ноября 2015, 14:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь года три будет с гордостью вспоминать, мелочный.

      -5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2015, 11:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну прямо академик. Забиваешь изредка и ладно.

      -6
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Zeff 10 ноября 2015, 13:45

      Жаль, если бы не лимит Зенит бы выиграл( Если бы не лимит первого гола бы не было, ох уж этот лимит

      2
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      Рейтинг: +13

      Vanchtta19 > srg38 10 ноября 2015, 17:12

      Плохому танцору всегда что- то мешает!)

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