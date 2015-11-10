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    Игнатьев: «Получаю большой опыт, тренируясь с Аршавиным и Павлюченко»

    Полузащитник «Кубани» Владислав Игнатьев рассказал о том, как складывается работа в клубе вместе с форвардами Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко.

    «Конечно, когда они пришли, было очень приятно осознать, что буду работать и играть с такими легендами. Получаю большой опыт, тренируясь с ними. Они могут подойти и что-то посоветовать. Хотелось бы почаще выходить с ними на поле. К сожалению, их преследуют травмы.

    Аршавину нравится, как я выгляжу на поле. Постоянно подбадривает меня, хвалит, говорит, что я в порядке.

    Аршавин и Павлюченко в сборной? Не знаю. Олег Кузьмин играет в сборной в 34 года. Так что нет ничего невозможного. Если они действительно этого хотят, то все получится», - сказал Игнатьев.

    В текущем сезоне «Кубань» после 15 игр делит 13-14 места с «Уфой», имея в своем активе 13 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 09:26
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