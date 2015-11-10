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    Силкин: «Нынешняя ситуация в «Динамо» закономерна»

    Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассказал о главных задачах на текущий сезон для московского клуба, учитывая все трудности, которые выпали на долю команды.

    «Нынешняя ситуация в «Динамо» закономерна, учитывая все обстоятельства, обрушившиеся на клуб. Идет построение новой команды. Думаю, что на этот сезон клуб никакие задачи не ставит. Основная цель - побыстрее встать на ноги. В той ситуации, в которой оказался Кобелев, он делает максимум возможного.

    Что касается Погребняка, то еще есть вторая половина чемпионата. Не все нападающие начинают отличаться сразу. Павел свои голы еще забьет. Уверен, что в зимний перерыв изменений в тренерском штабе не будет, потому что это неправильно. Руководство доверяет тренерам. А вот если «Динамо» приобретет кого-то из игроков, то это будет только к лучшему. Пару человек команде не помешало бы. Но об этом трудно говорить, я не знаю настоящего финансового положения клуба. Если нет возможности купить футболистов, тогда будут обходиться теми, кто есть.

    Другого варианта у Андрея Николаевича нет. Он вынужден авансом привлекать игроков молодежной команды. Причем некоторые ребята не подготовлены. Кто-то из них демонстрирует более стабильную игру, кто-то более неровную, но это нормальный процесс. То, что трое молодых игроков постоянно выходят в основном составе, говорит о том, что в будущем они могут стать костяком команды», - считает Силкин.

    В текущем чемпионате России после 15-ти туров «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице. На счету москвичей 18 очков.

    Источник: Известия

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    10.11.2015 08:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      shur 10 ноября 2015, 17:56

      С праздником "Динамо"!!! Хоть Мы в глубокой ямо-мы "Динамо"!!!

      -1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 10 ноября 2015, 11:37

      сами себя загнали в такую ситуацию. больше денисовых и кокориных. отвратительная трансферная политика у динамо

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2015, 11:29

      Готовьтесь к ФНЛ. Это будетхороший опыт.

      -1
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