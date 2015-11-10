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    В «Ювентусе» заинтересованы форвардом «Атлетика»

    Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс находится под пристальным вниманием представителей «Ювентуса». Уже ближайшим летом итальянцы готовы сделать предложение по 21-летнему форварду. При этом известно, что сам Уильямс в данный момент не хочет покидать «Атлетик».

    Как ранее сообщалось, в контракте Уильямса с «Атлетиком» прописана сумма отступных, которая составляет 20 миллионов евро. Кроме того, испанский клуб намерен продлить контракт с игроком до 2020 года, а сумма отступных будет прописана на отметке в 50 миллионов евро.

    В текущем сезоне Уильямс провел в составе «Атлетика» в рамках Примеры шесть матчей, забив в них четыре гола, отдав один голевой пас, а также получил одну желтую карточку.

    Источник: AS

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    10.11.2015 08:29
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