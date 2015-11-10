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    Кечинов: «Футболисты «Спартака» довольствуются только хорошими контрактами»

    Бывший нападающий "Спартака" Валерий Кечинов знает в чем заключается секрет ежегодного спада в игре московского клуба.

    «Из года в год со «Спартаком» происходит одно и то же, при любом тренере. В начале сезона игроки переживают эмоциональный всплеск, хотят что-то доказать своей игрой, но затем наступает успокоение. То же самое мы наблюдаем и в этом сезоне.

    Лично я это связываю с игроками. Видимо, в «Спартаке» собраны футболисты, которые довольствуются тем, что команда имеет сейчас. Их все устраивает. Они не занимают высокие места, но имеют хорошие контракты. Думаю, с такими футболистами надо расставаться, ведь в «Спартаке» всегда играли только те, чья задача — первое место. Видимо, пришло время что-то менять», - заявил Кечинов.

    После 15-ти туров российской Премьер-лиги «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.11.2015 07:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 10 ноября 2015, 12:49

      Ну а зачем читаеш тогда ,что не чем заняться????Полно статей и про Зенит и ЦСКА ИДИ ТУДА ТОГДА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 ноября 2015, 12:12

      за*бал этот СПАРТАК!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 12:01

      Наймите нормального тренера

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Дима1960 10 ноября 2015, 12:06

      Вернусь к тому же фильму: дело-то было не в тренере...

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 10 ноября 2015, 09:09

      Помните эпизод из "Легенды №17"?
      "Забиваем гол и сушим игру..." В середине таблицы комфортно - никто не напрягает, а деньги платят исправно)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2015, 08:39

      Возможно все так и есть.

      0
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