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    Маротта: «Ювентус» должен попасть в Лигу чемпионов

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне.

    «Третье место – задача-минимум на текущий сезон. «Ювентус» должен попасть в Лигу чемпионов. Мы не теряем надежду выиграть чемпионат Италии. Будет непросто: возможно, впервые за долгое время в чемпионате ведется серьезная борьба за победу», - говорит Маротта.

    Также гендиректор туринцев поделился своим мнением о состоянии «Ромы» и «Интера».

    «Ситуация в «Роме» стабилизировалась – это очень серьезный соперник. «Интер» может стать серьезным претендентом на скудетто. Они заслуженно идут в лидерах Серии А».

    Кроме того, Маротта признался, что больше всего мечтает об успехе в ЛЧ.

    «Я буду очень рад, если мы снова победим в чемпионате, но главная мечта – выиграть Лигу чемпионов».

    После 12-ти туров Серии А «Ювентус» находится на седьмом месте, отставая от третьей позиции на восемь баллов.

    Источник: Football Italia

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    10.11.2015 01:59
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