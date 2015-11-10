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    Дмитрий Черышев: «Вчера Роналду просто ходил по полю»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал игру нападающего «Реала» Криштиану Роналду в матче 11-го тура Примеры. Напомним, «Севилья» выиграла эту встречу со счетом 3:2.

    «По сравнению с тем футболистом, которого я видел раньше, вчера он просто ходил по полю. Правда, он все равно опасен. Если получает мяч, португалец практически сразу может пробить по воротам, что-то очень интересное придумать. В первом тайме у него была пара интересных моментов. После перерыва мы исключили эти вещи, старались не давать ему пространства», - говорит Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 01:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17

      skinshow 11 ноября 2015, 01:04

      ему уже не нужен футбол. он любит себя и никого больше.Наш Коноплянка насовал Реалу по самые гланды.Всё Роналду это история никому не интересная гнилая история

      0
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      Рейтинг: +31

      lostprey 10 ноября 2015, 09:31

      Всё правильно. Тренер. Никто и не говорил, что он Главный Тренер.

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      Рейтинг: +6

      farik460 10 ноября 2015, 08:34

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      Какой тренер то????Просто в тренерском штабе

      -4
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      Рейтинг: +6

      farik460 > farik460 10 ноября 2015, 08:37

      Перед этим тоже статья была о Денисе Черышеве, там тоже он (Дмитрий) якобы тренер Севильи-в заблуждение не вводите людей!

      -2
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      Рейтинг: +17

      MuminYNWA 10 ноября 2015, 08:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что это? Дмитрий Черышев тренер Севильи? Мда. .

      -5
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      Рейтинг: +1383

      Fin035 10 ноября 2015, 07:22

      КриРо-дерево и ему никогда не сравниться с Месси!

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 10 ноября 2015, 01:23

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      он дно просто, и всегда им был

      -4
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