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    Гершкович: «Пусть Моуринью приедет в «Крылья», а Виллаш-Боаш поработает в «Ростове»

    Председатель объединения "Отечественные тренеры" Михаил Гершкович прокомментировал нашумевшее высказывание наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша о лимите на легионеров.

    «Не ложатся на душу такого рода высказывания Виллаш-Боаша. Такое впечатление, что «Локомотив» не подчиняется лимиту. Все же играют по одним правилам. Можно с ними соглашаться или нет, можно пенять на то, что новая редакция принята за неделю до старта чемпионата. Но уже прошло столько времени! Решение было принято на самом высоком уровне. Нужно работать в таких условиях, варьировать состав. У него же отличный подбор исполнителей. А такие фразы не делают ему чести», - говорит Гершкович.

    Также он предложил португальцу попробовать свои силы в более скромном клубе.

    «Пусть Моуринью приедет в «Крылья» - на второй день убежит. Да тот же Виллаш-Боаш разве сможет работать в «Ростове»? Пусть попробует - посмотрите, что из этого выйдет. В «Зените» у него идеальные условия, идеальные! Финансирование без малейшего сбоя. А он все жалуется на лимит, причем на этот раз в грубой форме. Это некрасиво».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 00:37
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 10 ноября 2015, 20:36

      При чём тут равные, не равным условия? Зенит этим летом хотел усилиться Фалькао и Моутиньо,а на выходе Юсупов....
      Если Ростов не может себе позволить их брать,это не значит,что и другим надо запрещать.Смысл вообще в другом,с лимитом Кокорин требует з/п у Зенита больше чем Фалькао...
      Ещё можно ужесточить лимит,чтобы такие бездари как Кокорины "зарабатывали" больше КР или Месси,только за то,что у них есть нужный паспорт

      1
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      Рейтинг: +18

      Синяя борода 10 ноября 2015, 18:24

      А Боаш правильно все сказал.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 ноября 2015, 13:11

      Нафиг он нам в Ростове нужен

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 ноября 2015, 12:55

      В Ростове ему делать нечего!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 ноября 2015, 12:54

      Во шороху то наш Андрюшка навёл! Всех на уши поднял ))) Пора бы уже не обращать внимания. Ну расстроен человек!

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 11:55

      Гершкович вы мыслите,как комуняка и вам пора на пенсию.

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Дима1960 10 ноября 2015, 12:44

      а в чем он не прав? Правила для всех одни, все в равных условиях, а жалуется только Зенит.

      -3
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Petrak86 10 ноября 2015, 13:03

      Жалуется Боаш вообще то, причем тут Зенит?

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Petrak86 10 ноября 2015, 13:21

      Тренер "Зенита" честный,порядочный и смелый человек-разве вам это не понятно?

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Petrak86 10 ноября 2015, 19:37

      Неправ втом,что Вилаш-Боаш тренер МЕЖДУНАРОДНОГО уровня и наслабые команды слабого рроссийского чемпионата не подписывался

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 10 ноября 2015, 11:43

      лимит это бич российского футбола. убогие паспорта получают огромные деньги,при этом не показывая игры. просто я паспорт и я умею пинать мяч,поэтому платите мне миллионы. пропихивают детей богатых родителей в спортшколы ведущих клубов,которые играть не умеют толком,зато папка заплатил,что бы потом сынок как паспорт выходил на поле побегать за 150к баксов в неделю. и окупается быстро и сынок при деле вроде бы. а талантливые парни в фнл пылят.,тк нет денег проплатить и приходится игрой доказывать и пробиваться в клубы адекватные.

      1
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 10 ноября 2015, 11:06

      нормальный Боаш тренер,просто человек сложный. а то что жалуется на жиробасов,так ничего страшного

      3
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      Рейтинг: +5

      Kurskiy_58 10 ноября 2015, 08:59

      Боаш как баба сраная,чуть не по сценарию победы так плачет.Если команда выигрывает всё отлично.Команду тренирует Халк а не Боаш...

      -2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Kurskiy_58 10 ноября 2015, 13:48

      Говорят в Питере дожди из за лимита(

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2015, 08:38

      Золотые слова, Юрий Бенедиктович!

      -2
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