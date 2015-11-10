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    Матич: «Мы не привыкли находиться в таком положении»

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич прокомментировал поражение в матче 12-го тура АПЛ против «Стока» (0:1).

    «Мы заслуживали большего, но упустили несколько отличных моментов. Сложно принять нынешнее положение, мы не привыкли находиться в такой ситуации. Нужно упорно трудиться и постараться победить, чтобы переломить ее», - говорит Матич.

    По мнению футболиста, отсутствие дисквалифицированного главного тренера Жозе Моуринью не является причиной такого исхода.

    «Мы проиграли не из-за того, что Моуринью не было на скамейке. Мы знали, что нужно делать. «Челси“ не хватило удачи».

    Источник: ФК «Челси»

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    10.11.2015 00:17
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