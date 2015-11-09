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    Швайнштайгер: «Болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно потерпеть»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выразил поддержку главному тренеру Луи ван Гаалу.

    «В «Баварии“ потребовалось время, чтобы команда поняла, в какой именно футбол мы должны играть. Зато в итоге результат пришел. Болельщикам «МЮ“ нужно потерпеть. Мы должны играть лучше, но у команды уже есть победный дух, а это очень важно», - говорит Швайнштайгер.

    Футболист уверен, что с ван Гаалом манкунианцы добьются успеха.

    "Главное не место, которое мы будем занимать в октябре или ноябре, а то, где мы будем в мае. Ван Гаал приведет «МЮ“ к триумфу, я в этом уверен».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    09.11.2015 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 10 ноября 2015, 12:47

      Опорный полузащитник....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      mellanxollik 10 ноября 2015, 09:08

      какой он к черту защитник?

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