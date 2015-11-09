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    Широков: «Если «Спартак» выйдет в ЛЧ или ЛЕ, то с удовольствием попутешествуем»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился впечатлениями от тех городов, в которых ему доводилось жить на протяжении карьеры. Напомним, ранее футболист выступал за «Краснодар» и «Зенит».

    «Мне повезло, я играл в больших, прекрасных мегаполисах. Если честно, мне не по душе жить в маленьких городках. Так что везде, где я играл, чувствовал себя более или менее комфортно», - цитирует Широкова Welcome2018.

    Игрок отметил красоту парков Санкт-Петербурга.

    «Мне очень понравился город, особенно осенью и летом. Мы любим там гулять, так как в любом парке Питера очень красиво. Тем более я жил на Крестовском острове, там далеко ходить не надо. Есть еще ролики, велосипеды. В Краснодаре моя семья не жила постоянно. Ребенок учился в подготовительном классе, поэтому они не стали переезжать».

    Про Москву игрок «Спартака» не смог сказать ничего определенного.

    «Не знаю, что там в Москве, потому что живу в Дедовске, в Подмосковье. Гулять в Москву мы пока не ездим. Знаете, когда у меня выпадают выходные, то дети обычно в школе, поэтому я не очень весело провожу выходные. А так есть кино, торговые центры поблизости».

    Широков надеется, что сможет попутешествовать со своей нынешней командой.

    «Если «Спартак“ выйдет в Лигу чемпионов или Лигу Европы, вот тогда с удовольствием и попутешествуем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2015 22:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 ноября 2015, 09:03

      Эх Ромка-Ромка-как же хочется тебе поверить.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 ноября 2015, 07:03

      Мечтатель!

      0
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      Рейтинг: +2

      FCTG095 10 ноября 2015, 00:39

      Ох.еть можно.... он имеет ввиду что все равно чего то добиться шансов нет,только путешествие из этого выйдет!!!! И как его терпят?????

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 22:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не в этой жизни.

      -4
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      Рейтинг: +81

      Любер > Клим Чугункин. 10 ноября 2015, 22:23

      А не ты ли ему жопу лизал в прошлом сезоне?

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > Любер 11 ноября 2015, 10:22

      Нет,это был ты!

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 22:53

      ...попутешествуйте

      0
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