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    Широков: «Если бы мы участвовали в отборе на ЧМ-2018, то могли бы и не попасть на турнир»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал о том, что для него значит чемпионат мира 2018 года, который должен пройти в России.

    «Для меня это большая цель. Тот турнир, на который надо не просто попасть. Сейчас я капитан сборной России. Хотелось бы на домашнем чемпионате мира сыграть именно в таком качестве», - говорит Широков.

    Футболист считает, что отсутствие необходимости играть в отборочных матчах к ЧМ-2018 является плюсом для сборной России.

    «Конечно, плюс! Если бы мы участвовали в отборе, то могли бы и не попасть на чемпионат мира в России. Как говорят футбольные руководители, мы будем играть товарищеские матчи с сильными сборными, которые исповедуют разные стили. Так что, думаю, сумеем хорошо подготовиться".

    Источник: Sports.ru

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    09.11.2015 21:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 ноября 2015, 06:58

      Зачем сборной такой капитан, который не верит в свою команду (могли и не попасть ЧМ)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 ноября 2015, 06:55

      Зато правда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      FCTG095 10 ноября 2015, 00:37

      Ибанутое заявление!!!!!!! Он лишний раз доказывает что он дибил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 ноября 2015, 22:34

      Рома как всегда, в своем репертуаре, даже комментировать не хочется...

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 ноября 2015, 21:54

      Ты клоун тебя выгонят из сборной после евро-16, играешь как инвалид!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ManUtd-Volgograd 10 ноября 2015, 06:59

      Лучше бы до ЕВРО!

      -1
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      Рейтинг: +358

      Финт 9 ноября 2015, 21:35

      Патриот?

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Финт 9 ноября 2015, 22:05

      Нету в сборной России по футболу патриотов,нету!!!Посмотреть им надо,как Овечкин и Малкин летят на ЧМ по хоккею через океан,после целого сезона в НХЛ,а это Вам не РФПЛ!Вот они патриоты!!!

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      Рейтинг: +10

      Cavalier13 > джон базелон 9 ноября 2015, 22:32

      ахахахах, нашел патриотов!
      Раз такие хорошие, могли бы и играть в России, они как приезжают за сборную выступать, то толком и не стараются, порой парни 20 летние куда лучше пашут

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