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    Конте допускает, что не возьмет Пирло на Евро-2016

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте объяснил свое решение не вызывать полузащитника «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло на ближайшие товарищеские матчи. Клуб Пирло не пробился в плей-офф МЛС, и итальянец уже некоторое время лишен игровой практики.

    «Его отсутствие можно было предсказать. Пирло не играет уже две недели, и мне нужно все обдумать. Я очень высокого мнения о Пирло, но мне нужно сохранять хладнокровие, анализируя ситуацию. Посмотрим, в какой форме будет Андреа, но в мае ему исполнится 37 лет. Мне нужно осмотреться и изучить возможность того, что я не возьму Пирло на Евро-2016», - говорит Конте.

    Итальянцев ждут товарищеские встречи со сборными Бельгии и Румынии.

    Источник: Goal.com

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    09.11.2015 20:43
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