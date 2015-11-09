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    Хуанфран пропустит три недели

    Защитник «Атлетико» Хуанфран не сможет играть на протяжении трех недель из-за травмы, полученной в матче 11-го тура Примеры против «Спортинга» (1:0).

    В перерыве этой встречи футболист был заменен, а после игры было проведено медицинское обследование. Оно показало повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сообщается, что на восстановление Хуанфрану понадобятся три недели. Таким образом, футболист пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной Испании.

    В нынешнем сезоне Хуанфран десять раз выходил на поле в матчах Примеры.

    Источник: AS

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    09.11.2015 20:30
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