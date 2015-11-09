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    Газзаев: «Виллаш-Боаша можно понять»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением относительно высказывания наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. Напомним, португалец раскритиковал президента РФС Виталия Мутко за ужесточение лимита на легионеров в преддверии сезона.

    «Конечно, за неделю до чемпионата России нельзя менять формулу лимита на легионеров. Нужно было решать этот вопрос в конце прошлого сезона. В итоге клубы приглашают иностранных футболистов, перед которыми имеют контрактные обязательства, а потом понимают, что не смогут на них рассчитывать в полной мере. Налицо противоречие. Так что эту претензию Виллаш-Боаша понять можно. Его поставили в довольно жесткие условия перед самым стартом чемпионата», - говорит Газзаев.

    При этом специалист считает, что перед крупными турнирами лимит может принести пользу.

    «С другой стороны, я патриот своей страны. Считаю, что накануне чемпионата Европы-2016 и домашнего чемпионата мира-2018 надо дать возможность нашим молодым игрокам проявить себя. Здесь лимит дает им определенные преимущества, он действительно нужен. Ведь очень мало появляется новых игроков на уровне сборной. Своим ребятам надо помогать. Но только это надо было делать раньше».

    В целом же Газзаев не является сторонником лимита.

    «А в принципе, если мы хотим вообще развивать наш футбол, лимита быть не должно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2015 19:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      Neo-SPb 10 ноября 2015, 09:36

      Наконец-то здравая мысль!

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 10 ноября 2015, 00:59

      Хоть один аторитет адекватный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 9 ноября 2015, 20:39

      "Конечно, за неделю до чемпионата России нельзя менять формулу лимита на легионеров. "
      _____________
      А ничего, что не так давно Миллер с Гиннером проголосовав, внезапно поменяли лимит в свою пользу и оказались в шоколаде, а не очень богатые клубы- в заднице?! Хватит уже чемпионат подстраивать под двух богатеев.

      -3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 20:22

      Какая чушь снижается уровень футбола,приличные легионеры почти не педут иэто хорошо для сборнй
      Слава Богу,Вилаш-Боаш иностранец и честный человек

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