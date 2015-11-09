«Суонси» расторг контракт с Мичу

«Суонси» расторг договор с испанским полузащитником Мичу.

Сообщается, что действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне футболист находился в аренде в «Наполи», а в сезоне нынешнем ни разу не вышел на поле в матчах «Суонси». Летом главный тренер «лебедей» Гарри Монк сообщил, что клуб в услугах испанца не нуждается.

Таким образом, в январе Мичу сможет перейти в другой клуб в статусе свободного агента.