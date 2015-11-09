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    «Суонси» расторг контракт с Мичу

    «Суонси» расторг договор с испанским полузащитником Мичу.

    Сообщается, что действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне футболист находился в аренде в «Наполи», а в сезоне нынешнем ни разу не вышел на поле в матчах «Суонси». Летом главный тренер «лебедей» Гарри Монк сообщил, что клуб в услугах испанца не нуждается.

    Таким образом, в январе Мичу сможет перейти в другой клуб в статусе свободного агента.

    Источник: ФК «Суонси»

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    09.11.2015 19:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 ноября 2015, 21:56

      Надо было продавать его в сезоне, в котором играл хорошо. Было понятно, что стабильно топ игроком не станет!

      2
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 9 ноября 2015, 20:32

      Че бы спартачку не подсуетится)

      2
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 9 ноября 2015, 20:31

      в мю переходи

      0
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