Стюард матча «Лион» - «Сент-Этьен» лишился двух пальцев

Во время матча французского первенства между «Лионом» и «Сент-Этьеном» произошел инцидент, в результате которого стюард потерпел сильную травму, сообщает getfootballnewsfrance.com.

Как сообщается, стюард конфисковал самодельную бомбу, которая разорвалась у него в руках.

Сегодня «Лион» начал опознавание фанатов, которые пронесли на клуб самодельные бомбы. Источник, близкий к руководству клуба, сообщил, что утром прошла операция и руку стюарда пришлось ампутировать.