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    Стюард матча «Лион» - «Сент-Этьен» лишился двух пальцев

    Во время матча французского первенства между «Лионом» и «Сент-Этьеном» произошел инцидент, в результате которого стюард потерпел сильную травму, сообщает getfootballnewsfrance.com.

    Как сообщается, стюард конфисковал самодельную бомбу, которая разорвалась у него в руках.

    Сегодня «Лион» начал опознавание фанатов, которые пронесли на клуб самодельные бомбы. Источник, близкий к руководству клуба, сообщил, что утром прошла операция и руку стюарда пришлось ампутировать.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2015 18:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +34

      VлAд 9 ноября 2015, 23:07

      Фанатам Лиона у фанатов Зенита поучиться надо, как проносить всякие такие штуки, с огнём связанные, на стадион

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 ноября 2015, 22:32

      Цивилизация блин...

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 ноября 2015, 21:57

      Как-то заголовок сообщения статьей не бьётся: то ли два пальца, то ли рука... Может и не рука, а нога, да и не стюард ,а стюардесса...

      -1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 9 ноября 2015, 21:31

      Я думал что он показал факю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 9 ноября 2015, 20:00

      Пронесли на клуб... Да, школота, в новостниках, вечерняя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 9 ноября 2015, 19:51

      Дикость!!! Культурная Европа!!!

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 9 ноября 2015, 19:20

      ''потерпел'' травму. мда. видно как по объявлениям набирают новостников. хоть школу закончили они?

      5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 9 ноября 2015, 19:18

      Культурная Европа! Россию штрафуют за расистские баннеры, а у них бомбы на стадион проносят.

      3
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      Рейтинг: +72

      HardPony > Антибиотик 9 ноября 2015, 19:24

      чего удивительного? во Франции белых людей уж меньше половины. все арабы да негры. вот они и мутят такие вещи.

      5
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 9 ноября 2015, 19:16

      Почему в заголовке написано, что лишился 2 пальцев, а в самой новости руки?

      5
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      Рейтинг: +12

      19oleg73 > Arsenal-Zenit1994 9 ноября 2015, 20:16

      Потому что "шланги" писали новость.

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