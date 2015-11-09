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    Безденежных: «Восхищаюсь Зиданом»

    Игрок юношеской сборной России и полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных рассказал журналу «Sobaka» о том, что его кумиром является французская легенда Зинедин Зидан.

    - Вы футболом начали заниматься в четыре года, как это возможно?

    - Так у меня папа и дядя бывшие футболисты. У меня выбора особого не было. На самом деле я начал заниматься еще раньше. Папа меня уже в три года приучал к мячу, а в четыре я пошел к своему первому тренеру. Конечно, занимался с ребятами старше, но меня это только мотивировало. В детстве папа говорил, что хочет, чтобы я играл за границей – а Англии, Италии, Испании. В любом европейском чемпионате. Понятно, что мы только мечтали об этом.

    - На кого хотели быть похожи?

    - На Зинедина Зидана. Я просто восхищаюсь игрой этого футболиста, который сейчас работает тренером. Очень сильный, умный, с классной техникой передачи. Один из лучших игроков своего времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2015 16:44
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