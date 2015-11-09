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    Дмитрий Черышев: «Денису не дали уйти из «Реала»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев сообщил, что в августе полузащитнику Денису Черышеву не позволили покинуть мадридский «Реал».

    «Денис мог уйти в августе, но ему не дали. А теперь он не играет. Не знаю, какие варианты он будет рассматривать. Испания, Англия или что-то еще. В любом случае, после отличного сезона в «Вильярреале» Денис был достоин большего. А в итоге у него нет игровой практики», – сказал Черышев-старший.

    В этом году россиянин выходил на замену в 2-х матчах примеры и 2-х матчах Лиги чемпионов.

    Напомним, что в воскресенье «Реал» потерпел свое первое поражение в сезоне от «Севильи». Лучшим игроком матча был признан украинец Евгений Коноплянка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2015 16:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 9 ноября 2015, 16:54

      Мда Дмитрий был тренером иртыша а сейчас вошел тренерский штабом севильи
      Бомбардир не ошибся

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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 > Nurbek Taraz 9 ноября 2015, 20:43

      Чё ты несёшь? Черышев старший входит в тренерский Севильи

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