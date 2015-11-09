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Limp Bizkit устроили в Москве грандиозное шоу на Хэллоуин

9 ноября 2015, 14:00

Американская рок-группа Lim Bizkit, которая почти весь ноябрь проведет в концертном туре по России, 31 октября устроила полуторачасовое шоу на сцене Stadium Live.

Солист коллектива Фред Дерст уже неоднократно признавался в любви к России, в том числе и в эксклюзивном интервью «Бомбардиру», где он также о том, кого считает лучшим российским футболистом.

Приезда Limp Bizkit ждали давно, многие покупали билеты еще в феврале. Двухчасовой «разогрев» от организаторов лишь раззадорил толпу собравшихся, которые требовали появления на сцене виновников вечера.

В честь праздника группа появилась на сцене в кимоно, чтобы дать понять – концерт будет выделяться из всего тура, и без лишних слов взорвала толпу первыми аккордами Thieves, Rolling и Gold cobra. Зал был настолько заряжен эмоциями, что почти все песни исполнял в унисон с группой.

Концовку вечера Limp Bizkit сделали весьма ударной - Behind blue eyes, Break stuff, Faith и Take a look around стали финалом последнего дня октября, выбив из собравшихся оставшуюся энергию.

Источник: Бомбардир.ру
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