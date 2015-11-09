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    Никифоров: «Спартаку» нужны форвард, крайние и центральные защитники»

    Многократный чемпион в составе «Спартака» Юрий Никифоров считает, что московскому клубу нужно усилить несколько позиций.

    «Спартаку» обязательно нужен нападающий, нужны крайние защитники, сильные центральные защитники – в этих линиях действуют квалифицированные игроки, но нет в команде, по большому счету, конкуренции за место в составе.

    Когда мы приезжали в Европу, то нас элементарно сажали на лавку, никому место не гарантировали. И в «Спартаке» должно быть так же. Ни один великий клуб не выдержит игры одним составом в целом сезоне», - сказал Никифоров.

    Источник: Р-Спорт

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    09.11.2015 14:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 9 ноября 2015, 23:09

      А у нас почти все клубы высшей лиги играют одним составом,отчего и качественный футбол бывает нечасто,потому что невозможно столь долгий чемпионат быть на высоком уровне !

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 ноября 2015, 20:21

      Три-четыре игрока оставить, остальных-на аукцион!!! Ну, или в секонд хенд...

      1
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      Рейтинг: +160

      pif57 9 ноября 2015, 18:37

      И вообще- новый хозяин, новый тренер и новые игроки.

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 9 ноября 2015, 16:07

      Да нет крайние не нужны есть макеев и паршивлюк комбаровы центральный защитник и плеймекер

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