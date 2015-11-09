Веденеев: «Зенит» играет как может, а лучше не получится»

Пора бы уже заткнуться про лимит, в ЧР все в одинаковых условиях. Зениту и так делают поблажки, например судьи. Хави Гарсия отмахнулся от соперника в матче с Локо, ему дали желтую. точно за такие же действия Кокорин (Динамо) получил красную и три матча дисквалификации. Зенит в последнее время отвратительно играет в позиционной атаке, не может взламывать насыщенную оборону. Вот над чем надо работать, а не жаловаться на лимит. Обратите внимание-в Лиге Чемпионов Зенит все время старается играть вторым номером, от обороны, даже в домашних матчах, рассчитывая на удачную контратаку. Пока эта тактика в ЛЧ работает, но в ЧР она никак работать не бедет.
Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев остался недоволен игрой подопечных Андре Виллаш-Боаша.
«Дело ведь не в том, что «Зениту» не хватает одного игрока из-за лимита. И не в том, что он вообще существует. Вся досада от того, что правила поменяли буквально на старте сезона! Получилось, что не было времени изменить стратегическое направление в игре.
Аршавин эту проблему одной фразой определил: собирание кубика Рубика перед игрой. Не работа по улучшению качества футбола, а игра с пазлами. «Зенит» на сегодняшний день играет так, как может, а лучше не получится», - считает Веденеев.
Напомним, в матче 15 тура РФПЛ «Зенит» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:2.