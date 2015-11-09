Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Веденеев: «Зенит» играет как может, а лучше не получится»

    Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев остался недоволен игрой подопечных Андре Виллаш-Боаша.

    «Дело ведь не в том, что «Зениту» не хватает одного игрока из-за лимита. И не в том, что он вообще существует. Вся досада от того, что правила поменяли буквально на старте сезона! Получилось, что не было времени изменить стратегическое направление в игре.

    Аршавин эту проблему одной фразой определил: собирание кубика Рубика перед игрой. Не работа по улучшению качества футбола, а игра с пазлами. «Зенит» на сегодняшний день играет так, как может, а лучше не получится», - считает Веденеев.

    Напомним, в матче 15 тура РФПЛ «Зенит» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:2.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +867

      sined1951 9 ноября 2015, 15:29

      Пора бы уже заткнуться про лимит, в ЧР все в одинаковых условиях. Зениту и так делают поблажки, например судьи. Хави Гарсия отмахнулся от соперника в матче с Локо, ему дали желтую. точно за такие же действия Кокорин (Динамо) получил красную и три матча дисквалификации. Зенит в последнее время отвратительно играет в позиционной атаке, не может взламывать насыщенную оборону. Вот над чем надо работать, а не жаловаться на лимит. Обратите внимание-в Лиге Чемпионов Зенит все время старается играть вторым номером, от обороны, даже в домашних матчах, рассчитывая на удачную контратаку. Пока эта тактика в ЛЧ работает, но в ЧР она никак работать не бедет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha > sined1951 9 ноября 2015, 15:51

      Самое главное о чем вы не сказали. В ЛЧ Зенит старается и не уступает в единоборствах. И абсолютно плевать каким номером он там играет, когда это дает результат.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      Rockvoc > sined1951 9 ноября 2015, 17:02

      Походу Вы, товарищ, еще забыли сказать, что надо вообще все поделить. Так еще честнее будет. Совсем равные условия.
      Хм, где-то я уже про такое слышал......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > sined1951 9 ноября 2015, 18:44

      Не заткнутся,а говорить и говорить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > sined1951 9 ноября 2015, 19:40

      Абсолютно верно, согласен со всем. А еще Чорлуку дисквалифицировали на четыре матча за тоже, а Гарсия получил действительно только желтую. Боаш не тянет, когда нет на поле нужных ему игроков и все на лимит сваливает, нытик да и только.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Антибиотик 10 ноября 2015, 20:19

      Не нытик,а честный и порядочный человек,а в добавок ко всему и смелый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Volnik_CHR_95 9 ноября 2015, 15:06

      )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:50

      Посмотрите на игру "зенита" в лЧ без лимита лучше или хуже-что вам подсказывает совестьСергей Веденеев?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:46

      С надуманым лимито точно лучше не получится.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11