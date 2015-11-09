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    Радченко: «Не увидел, за счет чего «Зенит» хотел сравнять счет»

    Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Радченко остался недоволен игрой петербуржцев против "Локомотива".

    "Первый тайм встречи в Черкизово показался мне скучным. Выглядело все так, как будто команды играют товарищеский матч под нагрузкой. И хотя во второй 45-минутке соперник прибавил, курьезный гол не надломил «Зенит». При этом я так и не увидел, за счет чего петербуржцы хотели сравнять счет.

    Андре Виллаш-Боаш определил такую линию полузащитников, при которой в центре поля собрались далеко не самые быстрые игроки - Артур Юсупов, Александр Рязанцев и Хави Гарсия. Поэтому команде не хватало скорости в этой зоне. На таком фоне Данни проделывал большой объем работы, он развивал атаки из глубины, поэтому для завершающего удара ему не хватало сил, - сказал Радченко.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.11.2015 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 18:47

      Хотел за счет отмены надуманного иполитизированного лимита и
      выхода на поле лучших игроков.

      0
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      Рейтинг: +867

      sined1951 9 ноября 2015, 15:42

      Пора бы уже заткнуться про лимит, в ЧР все в одинаковых условиях. Зениту и так делают поблажки, например судьи. Хави Гарсия отмахнулся от соперника в матче с Локо, ему дали желтую. точно за такие же действия Кокорин (Динамо) получил красную и три матча дисквалификации. Зенит в последнее время отвратительно играет в позиционной атаке, не может взламывать насыщенную оборону. Вот над чем надо работать, а не жаловаться на лимит. Обратите внимание-в Лиге Чемпионов Зенит все время старается играть вторым номером, от обороны, даже в домашних матчах, рассчитывая на удачную контратаку. Пока эта тактика в ЛЧ работает, но в ЧР она никак работать не будет.

      2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:52

      Отмените надуманный и политизированный лимит и поймете.

      -2
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