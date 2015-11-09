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    Мутко: «Никакой обиды на Виллаш-Боаша у меня нет»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что слова тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, который назвал РФПЛ «чемпионатом Мутко», его не обидели.

    «Никаких обид у меня нет. А то, что моими именем назван чемпионат... Что ж, спасибо. Но это не мое авторство. Ведь соответствующее решение об изменении лимита на легионеров принимал исполком РФС, его поддержала лига, подобная инициатива поступала и от клубов, в том числе и от «Зенита», председателя правления «Газпрома». Это решение поддержал Совет президента по спорту.

    Я знаю, что такое футбол, знаю, какие эмоции он вызывает. Он меня не оскорбил, поэтому никакой обиды на него у меня нет. Я понимаю его эмоции. Понятно, что сегодня подбор игроков у клуба такой, что можно выставить на матч семь-восемь иностранцев, и качество игры будет другим. Я побывал в разных креслах и знаю, что это такое. Если ты тренер сборной, то тебе нужен определенный подбор игроков. А у клубного тренера другие цели. Я все это понимаю. Но в совокупности у всех одна задача – развитие футбола», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    09.11.2015 13:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 9 ноября 2015, 19:32

      Не так давно Гиннеры и Миллеры максимально урезали лимит, чтобы со своим баблом покупать дорогих легионеров и громить всех в чемпионате. А теперь вынуждены будут искать молодежь и заигрывать за основу. Путь этот долгий, но на пользу стране и сборной. Потерпите годик и будут молодые игроки профессионально играть в наших командах, посмотрите только на молодежные сборные. А Боаш насмешил своими натянутыми нервами)) Черевченко с учетом травм (Тарасов, Касаев, Пейчинович, Чорлука) нашел выход из положения и даже в центре отлично Шишкина заиграл, а Боаш лишь расписался в своей беспомощности. Хоть бы не позорился уже.

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 18:51

      Правильно,т.к. вилаш Боаш во всем прав!

      -2
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 9 ноября 2015, 16:18

      Как это решение принималось ясно. как божий день. " Государство в лице глашатого Мутко заявляет, если лимит оставить прежним, то из бюджета денег мы давать не будем." За новый лимит единогласно.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 ноября 2015, 14:40

      да ладно типа он то ни при чем ага от него инициатива и шла Зенит не станет сам себе кислород перекрывать схема 10+15 в первую очередь зениту выгодна

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 9 ноября 2015, 14:36

      опять опечатки...ну что за редакторы, ёлки-палки...

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 9 ноября 2015, 14:07

      В том то и дело что только в Зените есть легионеры которых невозможно заменить на российских игроков,лимит душит наш футбол,яркий пример как наши игроки раскрываются играя в паре с легионерами высокого класса именно в Зените.

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      Рейтинг: +19

      Gazza > Lenin26 9 ноября 2015, 14:43

      Раскрываются не рядом а за счёт. Халка прихватили и Зюба сразу "закрылся".))

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 13:52

      Зачем на правду обижаться?

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