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    Колосков: «Если Виллаш-Боаш еще что-то скажет – санкций не избежать»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что португальскому тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу следует перестать критиковать лимит на легионеров.

    «Как только «Зенит» проигрывает, тут же возникает тема легионеров. Виллаш-Боаш уже не в первый раз возмущается. А когда он побеждает, проблемы с легионерами нет. Действительно, всех поставили в неловкое положение. За неделю до чемпионата поменяли лимит. Но эти новшества относились не только к питерцам, но и к остальным 15 клубам РФПЛ. Поэтому пенять на кого-то не стоит, надо разбираться внутри своей команды.

    Хорошо, что Мутко не отвечает на заявления, сделанные сгоряча. Лимит абсолютно обоснованный и правильный. Правильно, что его ввели до начала чемпионата, а не в ходе. Подобным высказываниям главного тренера не надо придавать какое-то значение. Высказался раз, высказался два. Может быть, во время перерыва успокоится немного, потом уедет. Вот если еще что-то скажет, то санкций уже не избежать. Но пока Андре Виллаш-Боаш просто стремится реабилитировать себя после поражения.

    «Зениту» не стоит расторгать с ним контракт. Надо просто опустить это на рабочий уровень. Будет достаточно, если Мутко позвонит Алексею Миллеру, Миллер – Александру Дюкову, а Дюков скажет Виллаш-Боашу. И на этом все закончится», – сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.11.2015 13:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 20:33

      г.-н.Колосков прво свободно выражать свои мысли на террритории Росси гарантированноКОНСТИТУЦИЕЙ!!!- это,похоже вам не указ.
      Вместо того,чтобы защитить иностранца в его ЗАКОННЫХ требованиях
      вы стараетесь иу заткнуть рот.
      Веддь вы ПОЧЕТНЫЙ.... не стыдно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 18:56

      Понятно если Вилаш-Боаш не заткнется,то мы его тем или иным методом заткнем.
      Прекрасо СВОБОДА ИДЕМОКРАТИЯ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 9 ноября 2015, 16:22

      Ну слава те госпадиии! Хоть киллера не насоветовал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 9 ноября 2015, 16:07

      Да,правду в новобольшевистском правительстве не любят,это факт.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      KarmA 9 ноября 2015, 14:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем защищать этого нытика? Из всех тренеров один Боаш жалуется на лимит, и это при том, что у его команды лучший подбор игроков и самый большой бюджет в России. Смех да и только...

      -4
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > KarmA 9 ноября 2015, 18:59

      Вилаш-Боаш свободен иговорит правду,т.к. он ностранец.

      1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 9 ноября 2015, 13:57

      Колосков - клоун,мля!!!За что санкции???Хоть я и не сторонник Зенита...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 13:55

      Правильно!Заткнуть рот всем говорящим правду!
      Весьма по-русски или по российски...

      3
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      ...
      Рейтинг: +186

      KROFF > Дима1960 9 ноября 2015, 16:07

      по Россеянски

      -1
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