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    Конеев: «Вратарь вышел для усиления давления»

    Тренер «Зенита-2» Анвер Конеев гордится своей командой и рассказал, для чего на поле вышел вратарь команды.

    - За счет чего хозяевам удалось выиграть? Ведь игра была равной?

    - Вы видите, что у нас в заявке было тринадцать игроков. Один из них — Константин Зырянов, который по определению сегодня не мог выйти на поле, поскольку у него была температура. Он и так летал в Красноярск, выходил играть с иркутским «Байкалом» в таком же состоянии. И мы рисковать здоровьем Константина Георгиевича больше не имеем права. Он выступал в роли тренера, помощника, которая в нашей команде для него привычна.

    А почему проиграли? Соперник забил на один гол больше. Моменты были и у нас, как в первом тайме, так и во втором. При этом нам пришлось отойти от своей привычной игры — обычно мы прессингуем на протяжении всего матча. Но игры в прессинг в течение 90 минут ребята бы просто не выдержали, у нас для усиления давления впереди даже вратарь вышел в поле на замену. Я хочу сказать, что мы гордимся нашими ребятами, которые были сегодня на поле. В такой непростой ситуации они играют в футбол, стараются, и наши футболисты смогли выполнить те установки, которые мы дали им перед матчем.

    В матче 20 тура ФНЛ «Зенит-2» в гостях уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.11.2015 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 13:57

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