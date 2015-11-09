Мини-футбол. «Динамо» разгромило «Дину»

Подмосковное «Динамо» в девятом туре Суперлиги на выезде добилось крупной победы над столичной «Диной», отправив в ворота соперника шесть мячей. Хет-трик на свой счет записал Фернандиньо.

Голевое пиршество любителям мини-футбола подарил матч в Петербурге между местным «Политехом» и «Новой генерацией». Сыктывкарцы оказались удачливее соперника, добыв победы в упорной борьбе – 9:5.

Чемпионат России. Суперлига. 9-й тур

Синара (Екатеринбург) – КПРФ (Москва) – 3:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Шакиров, 27. 1:1 – Аширов, 30. 1:2 – Део, 32. 2:2 – Аширов, 38. 2:3 – Разоренов, 40. 3:3 – Шистеров, 45 (с пенальти, 10м).

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Прогресс (Глазов) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Давыдов, 3. 2:0 – Давыдов, 9. 3:0 – Чишкала, 29. 4:0 – Эдер Лима, 34. 5:0 – Афанасьев, 46.

Дина (Москва) – Динамо (Московская область) – 1:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 16. 0:2 – Ромуло, 27. 0:3 – Сергеев, 32. 0:4 – Фернандиньо, 37. 1:4 – Эскердинья, 38. 1:5 – Густаво, 43. 1:6 – Фернандиньо, 46.

Тюмень – Норильский никель (Норильск) – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Гордеев, 3. 1:1 – Упалев, 4. 2:1 – Антошкин, 17. 3:1 – Антошкин, 40. 4:1 – Антошкин, 44. 5:1 – Упалев, 49.

Политех (Санкт-Петербург) – Новая генерация (Сыктывкар) – 5:9 (3:4)

Голы: 1:0 – Шарипов, 3. 1:1 – Кейруш, 7. 2:1 – Шарипов, 8 (с пенальти, 6м). 2:2 – Семуков, 9. 3:2 – Кузенок, 11. 3:3 – Кейруш, 12. 3:4 – Семуков, 19. 3:5 – Гибадуллин, 26. 4:5 – Шарипов, 32 (с пенальти, 6м). 4:6 – Талес, 33. 5:6 – Костыгин, 35. 5:7 – Талес, 36. 5:8 – Кейруш, 40. 5:9 – Прокушев, 47.

Ухта – Сибиряк (Новосибирск) – 3:8 (1:4)

Голы: 0:1 – Покотыло, 7. 0:2 – Сими Сайотти, 11. 0:3 – Сими Сайотти, 16. 0:4 – Дунец, 17 (в свои ворота). 1:4 – Дунец, 25. 1:5 – Сими Сайотти, 28. 1:6 – Сими Сайотти, 34 2:6 – Дунец, 37. 3:6 – Кузьминых, 41. 3:7 – Покотыло, 43. 3:8 – Покотыло, 50.