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    Пономарев: «Без Думбии у ЦСКА будут серьезные проблемы»

    Мастер спорта СССР и бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцам следует усилиться.

    «ЦСКА обязательно нужно усилить состав. Нужно приобретение и в атаку, и в полузащиту. Мы все надеемся на Георгия Миланова, но мне он как-то не импонирует. Неплохой игрок, выступающий за сборную Болгарии, но в ЦСКА он себя не проявляет, ему никак не найдут место на поле, да и он себя не найдет.

    ЦСКА действительно славится точечными приобретениями, за что нужно отдать должное Евгению Гинеру, который в этом вопросе является очень грамотным и тонким стратегом.

    Также в январе истекает аренда Сейду Думбия. Очень сложно предугадать, как поведет себя в этом вопросе «Рома». Если ивуариец уйдет - у ЦСКА будут очень серьезные проблемы в атаке, Ахмед Муса один не справится, он и так набегался, постоянно передвигается без мяча. Наверняка у руководства есть какие-то кандидатуры на усиление, но на это нужны большие средства, а у клуба вот-вот должен открыться свой стадион. Мне даже как-то обидно за Евгения Гинера, которому нужно будет выходить из очень сложного положения», - сказал Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.11.2015 12:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +249

      kara-mba 10 ноября 2015, 10:03

      Не всё так страшно, придумают на пару со Слуцким что-нибудь. Хотя с нового сезона скорее всего Гончаренко будет уже банковать. Не зря его на стажировку заранее взяли.

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 23:03

      Знатно Быки нагнули калоедов.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 ноября 2015, 17:23

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      ЦСКА нужен тренер! И тогда будет поставлена игра и все проблемы с нападающим решатся с возвращением Страндберга и Базелюка. Хотя будет, конечно, жаль, если Думбия уйдёт.

      -7
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > cska-62 9 ноября 2015, 18:45

      Лучший тренер РФПЛ уже не тренер? С анализом плохо у тебя.
      Если в чем и есть проблемы в ЦСКА, так это в короткой скамейке. Столько матчей одним составом, морально устанешь. После открытия строящегося стадиона, бюджет позволит делать трансферы. А пока, режим экономии и игра на контратаках. Слуцкий это делает шедеврально!

      3
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > cska-62 10 ноября 2015, 00:12

      Евгений,в данном вопросе Вы не гений.Какой тренер Вам нужен?
      Может Боаш?))))

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > OOOVVV. 10 ноября 2015, 10:40

      Только не вредитель... Хотя бы Виктор Гончаренко, с приглашением которого Гинер опять обманул ожидания соображающих в футболе людей... Как это уже делал с приглашением Непомнящего...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > FKulagin 10 ноября 2015, 10:47

      У меня с головой всё очень хорошо! Если я не первый год даю прогнозы и они каждый раз сбываются... В том числе и к моему сожалению... Увы...
      И перед каждым позором Слуцкого в Европе на меня набрасывается масса "слуцепоклонников"! Потом исчезает на время... Потом опять "пробуждается"! Некоторые - жертвы дешёвой пропаганды, а есть целая группа, которая работает по методичкам... У них даже фразы, предложения, абзацы и целые посты одинаковые... Обратите внимание!
      :-))))))

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > cska-62 10 ноября 2015, 11:48

      Это как пальцем в небо тыкнуть, типа... "Скоро метеорит упадёт!"
      Потом если упадет: Во! Упал! Я же говорил!
      Не упадет: Еще упадет, вот увидите!
      По факту - Слуцкий готовит Гончаренко, тот сырой еще слишком.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > FKulagin 12 ноября 2015, 03:21

      "Сырой"? Идиотизм на марше! Ать-два, ать-два...

      :-))))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 ноября 2015, 15:38

      На Думбию надежд остается мало, т.к. он уже не тот Думбия и Рома если будет
      продавать его, то захочет вернуть свой затраченные деньги. Нужно искать
      центрального нападающего и к Верблюму нужен второй опорник такой как был Эльм. Тогда и Дзагоев будет играть на своём месте-впереди создавать
      хорошие атакующие комбинации.

      1
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      Рейтинг: +14

      Serega1985 9 ноября 2015, 15:12

      Вообще то у Думбии аренда с возможностью выкупа контракта!необходим ещё один грамотный нападающий и полузащитники,без ротации чемпионат не выиграть,а в Европе и ловить нечего!

      1
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      Рейтинг: +6

      Void83 9 ноября 2015, 13:41

      кал у тебя во рту сиди и пережевывай

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 12:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да,без Носорога-ЦЫСКА-КАЛ.

      -6
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 15:14

      С головой не дружишь? Весь прошлый сезон с одним форвардом - Мусой играли. Да и вообще он игрок не систематичный, постоянно в травмах.
      Акстись, придурок..

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > FKulagin 9 ноября 2015, 18:38

      Ну ты и придурок!!!!!!Хахахахахаха

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 18:41

      У тебя НЕ придурки те, кто пишет безграмотно и бессмысленно, вроде тебя самого? Не позорься

      -1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > FKulagin 9 ноября 2015, 18:48

      Значит я точно паставил диагназ тибе.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 19:39

      А точнее, себе. Башка чугунная, рановато еще другим диагнозы ставить.

      -2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 22:55

      Опять школота ерунду всякую пишет...

      -2
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