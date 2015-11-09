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    «Амкар» получил четыре выходных

    Футболисты «Амкара» после матча 15-го тура российской Премьер лиги с «Уфой» (1:2) получили четыре дня выходных. После этого команда будет готовиться к следующему матчу в Перми.

    «После серии игр нужна небольшая пауза для восстановления. Потом будет нагрузка выше средней, затем, за три-четыре дня до матча с «Рубином», будет подводка. Будем готовиться в Перми, будет довольно сложно из-за морозов, но и выезжать смысла, наверное, особого нет. Из-за погоды сократим время пребывание на воздухе, сделаем тренировки более интенсивными», - рассказал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

    Матч 16-го тура российской Премьер лиги «Амкар» - «Рубин» состоится в субботу, 21 ноября, в 12:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    09.11.2015 11:19
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