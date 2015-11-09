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    Задержаны грабители 102-летнего болельщика «Спартака»

    Сегодня стало известно, что сотрудниками полиции были задержаны злоумышленники, которые причастные к ограблению старейшего болельщика московского "Спартака" 102-летнего Отто Фишера. Ограбление произошло в марте этого года - под видом социального работника грабитель проник в квартиру Фишера и похитил 730 тысяч рублей.

    "Задержаны и заключены под стражу подозреваемые в хищении денежных средств, принадлежавших 102-летнему жителю Копейска Отто Фишеру. Установлено, что хищение совершено организованной преступной группой в составе двух 27-летних жителей Челябинска", - говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

    Стоит отметить, что задержанные практиковали такой вид деятельности - с августа по сентябрь 2015 года грабители под видом социальных работников совершили целый ряд краж денежных средств у престарелых граждан, пенсионеров и ветеранов труда.

    Источник: ТАСС

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    09.11.2015 10:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 10 ноября 2015, 12:13

      Здоровья и крепости ув.Отто.Слова поддержки.

      0
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      Рейтинг: +6127

      subbotaspartak 9 ноября 2015, 14:12

      На мясо их

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:05

      Потерпевшему слова поддержки

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 9 ноября 2015, 13:34

      не хилые сбережения хранятся у 102-летнего дедка дома... Неужели нельзя такие деньги хранить на карте (дети и внуки помогли бы пользоваться карточкой)

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      Рейтинг: +13

      mikosva > Petrak86 9 ноября 2015, 16:01

      Доживи до 100 лет. тогда советуй, где хранить деньги! А если не знаешь пред истории этого события, вообще стыдно должно быть. Дед планировал деньги родственникам послать в Украину, а его обокрали. Потом футболисты Спартака скинулись и деньги ему передали.

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > mikosva 10 ноября 2015, 12:11

      Предисторию не знаю, да и не так важно это в контексте моего комментария. Деду респект, я против него ничего и не говорил. Просто по-моему очевидно, что хранить такие суммы дома наличкой небезопасно

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      Рейтинг: +295

      dudarik 9 ноября 2015, 11:40

      На кол их нелюдей

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