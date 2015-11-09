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    Рахимов: «Аленичев пока еще приспосабливается к этой работе»

    Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов высказался на счет проблем, которые возникли в последнее время у столичного «Спартака».

    «На сегодняшний день нет баланса в отношениях. Это то, что я увидел. Аленичев был опытным и хорошим футболистом. Это человек, который выиграл Лигу чемпионов. Но смена Тулы на Москву – это немножко другая работа.

    Думаю, он пока еще приспосабливается к этой работе. Поэтому разногласия неизбежны, здесь очень важно терпение. Если руководство верит в тренера, значит, они должны понимать его мнение, должны понимать, чего он хочет от них. Выбирая и назначая тренера, они понимали, на что идут.

    Многие проблемы в "Спартаке" возникают как раз тогда, когда команда начинает проигрывать, когда начинаются какие-то разговоры в команде. Без этих разговоров никак. Есть 25 футболистов, с каждым нужно разговаривать.

    Есть те, кто ставит свои интересы выше интересов клуба. А для меня лично это такой вопрос... Есть две вещи - человеческие взаимоотношения с футболистами и тренерская линия. Определенную границу переступать нельзя, все остальное – пожалуйста. Мы можем общаться, я готов помочь, потому что мы люди, потому что мы живем также один раз. Но линию, которую выбрал тренер, обсуждать не надо», - заявил Рахимов.

    Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги "Терек" на своем поле переиграл "Спартак" - 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2015 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 ноября 2015, 14:38

      А болельщики Спартака Всё ждут, пока кто-то приспособится, заиграет, начнёт показывать результат...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:02

      А нельзя ли Алнничеву приспосабливаться в клкбе рангом пониже?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > Дима1960 9 ноября 2015, 14:29

      и в лиге рангом пониже

      -1
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      Рейтинг: +44

      Kareon 9 ноября 2015, 11:18

      Нужно красножана назначить он игру поставит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 9 ноября 2015, 11:17

      Vg

      0
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