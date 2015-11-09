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    Газинский: «Всегда непросто играть против ЦСКА»

    Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский оценил игру своей команды в матче против ЦСКА.

    «Я играл не на той позиции, где обычно. Может быть, показал не ту игру, которую хотел, но старался. Старался, в первую очередь, помогать в обороне ребятам, ну и придумывать что-то уже потом. На поле больше главенствовали командные действия. В целом я считаю, что команда сыграла неплохо против ЦСКА. Сегодня прервали их серию без поражений, которая у них была. Всегда непросто играть против этой команды.

    Сейчас потихоньку выходим из той ситуации, в которую попали. Сейчас будет перерыв на сборные, будем готовиться к очень серьезным матчам. Нужно не сбавлять оборотов. Надо лишь выполнять все те требования, которые нам озвучивает тренер перед игрой. У нас получается взаимодействовать на поле друг с другом. Думаю, что по игре это видно», - рассказал Газинский.

    Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" - ЦСКА закончился со счетом 2:1.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.11.2015 09:42
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