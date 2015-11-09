Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сигурдссон: «Краснодар» сейчас на правильном пути»

    Защитник "Краснодара" Рагнар Сигурдссон отметил игру в обороне своей команды в победном матче с ЦСКА.

    «Всегда тяжело играть против ЦСКА. Мы подошли к этому матчу больше с точки зрения тактики. Мы больше играли в обороне, чем обычно. Повезло: забили два мяча и выполнили задачу на матч, получив три очка.

    Я не помню точно первый мяч, но вот в эпизоде со вторым мячом Мамаев выдал отличный пас. Также хорошо завершил Федор эпизод. Это не везение, а больше уже мастерство, пожалуй.

    У нас некоторые игроки ушли, некоторые пришли в межсезонье. Получается, что мы команду выстраиваем заново. Чувствую, что мы сейчас на правильном пути», - рассказал Сигурдссон.

    Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» - ЦСКА закончился со счетом 2:1.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 08:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:06

      "Краснодар" вперед!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11