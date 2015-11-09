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    Кришито не сыграет с Бельгией и Румынией

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте объявил состав своей команды на предстоящие товарищеские матчи против Бельгии и Румынии. Стоит отметить, что защитник "Зенита" Доменико Кришито в этот раз не был приглашен в национальную команду своей страны.

    Вратари: Буффон ("Ювентус"), Паделли ("Торино"), Перин ("Дженоа"), Сирину ("ПСЖ", Франция);

    Защитники: Ачерби ("Сассуоло"), Антонелли ("Милан"), Астори ("Фиорентина"), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (все – "Ювентус"), Дармиан "(Манчестер Юнайтед", Англия), Де Шильо ("Милан"), Де Сильвестри ("Сампдория");

    Полузащитники: Бонавентура ("Милан"), Кандрева ("Лацио"), Черчи ("Милан"), Эль-Шаарави ("Монако", Франция), Флоренци ("Рома"), Джаккерини ("Болонья"), Маркизио ("Ювентус"), Монтоливо ("Милан"), Пароло ("Лацио"), Сориано ("Сампдория");

    Нападающие: Габбьядини ("Наполи"), Эдер ("Сампдория"), Окака Чука ("Андерлехт", Бельгия"), Пелле ("Саутгемптон", Англия), Дзадза ("Ювентус").

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2015 08:29
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