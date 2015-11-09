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    Сарри: «Моя мечта – это третье место»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после победного матча с «Удинезе» порассуждал на тему турнирных перспектив своей команды в чемпионате Италии.

    «Мечты есть мечты, а мы ставим реальные цели перед собой. Сейчас мы где-то на третьем-четвертом месте в таблице. Поэтому можно сказать, что я сейчас мечтаю о третьем месте. Дальше этого я не заглядываю.

    Я не сравниваю свою команду с «Наполи» образца прошлого сезона. Другие игроки, другие соперники. Не вижу смысла в этом.

    Мы много забиваем в этом сезоне, но я думаю, что тут дело в атакующем потенциале наших нападающих. Как тренер я доволен тем, что нам удалось сделать нашу оборону более крепкой», - рассказал Сарри.

    Напомним, что матч 12-го тура итальянской Серии А «Наполи» - «Удинезе» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    09.11.2015 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 9 ноября 2015, 09:42

      Через сито квалификации пройти
      Это не вам
      Вы должны занимать 1-2 место

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