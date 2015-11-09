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    Мбенгуе: «За победу над «Спартаком» нам утроили премиальные»

    Сенегальский нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе рассказал о своем особом настрое на матчи против столичного "Спартака".

    «Почему мне удаются матчи именно против «Спартака»? Это стечение обстоятельств. Другое дело, что после матча с "Амкаром" всю неделю все вокруг твердили: "Приезжает "Спартак", ты опять ему забьешь". Я и сам уже начал в это верить. Когда же вышел на замену, стадион принялся скандировать мое имя. Это тоже послужило дополнительной мотивацией. Чувствовал прилив вдохновения.

    Еще перед майской игрой объяснили, что "Спартак", учитывая его историю, – особый соперник. Сразу это понял, хотя историю клуба не знал. Достаточно того, что за победу над "Спартаком" нам, как и теперь, утроили премиальные. А потом мне за два гола подарили автомобиль», - рассказал Мбенгуе.

    Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» на своем поле переиграл «Спартак» - 2:1. Победный гол на счету Мбенгуе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2015 08:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 ноября 2015, 09:29

      Гол, конечно, получился на загляденье!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 9 ноября 2015, 08:30

      Молодец! Красава!

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