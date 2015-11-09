Мбенгуе: «За победу над «Спартаком» нам утроили премиальные»

Сенегальский нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе рассказал о своем особом настрое на матчи против столичного "Спартака".

«Почему мне удаются матчи именно против «Спартака»? Это стечение обстоятельств. Другое дело, что после матча с "Амкаром" всю неделю все вокруг твердили: "Приезжает "Спартак", ты опять ему забьешь". Я и сам уже начал в это верить. Когда же вышел на замену, стадион принялся скандировать мое имя. Это тоже послужило дополнительной мотивацией. Чувствовал прилив вдохновения.

Еще перед майской игрой объяснили, что "Спартак", учитывая его историю, – особый соперник. Сразу это понял, хотя историю клуба не знал. Достаточно того, что за победу над "Спартаком" нам, как и теперь, утроили премиальные. А потом мне за два гола подарили автомобиль», - рассказал Мбенгуе.

Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» на своем поле переиграл «Спартак» - 2:1. Победный гол на счету Мбенгуе.