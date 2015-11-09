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    Бенитес: «Со счета 1:3 отыграться было очень трудно»

    Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес сожалеет, что его команде не удалось реализовать свои моменты в первом тайме матча с "Севильей", что и привело к поражению.

    «В первые 30 минут "Реал" выглядел очень хорошо, мы контролировали ход встречи. Но затем мы пропустили со стандартов. "Севилья" отлично воспользовалась своими моментами, забив три гола. Мы должны были забивать больше еще в первом тайме, но сделать это не получилось. Со счета 1:3 отыграться было очень трудно», - заявил Бенитес.

    Напомним, что матч 11-го тура испанской Примеры "Севилья" - "Реал" закончился со счетом 3:2.

    Источник: ФК «Реал»

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    09.11.2015 07:21
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