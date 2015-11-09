Рамос: «Севилья» воспользовалась всеми своими моментами»

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос считает, что его команда потеряла три важнейших очка в матче с "Севильей".

«У нас не получилось осуществить план на игру, что отразилось на итоговом результате. Этот стадион – один из самых сложных в лиге. «Севилья» воспользовалась всеми своими моментами, она заслужила победу. "Реал" потерял важные три очка, но чемпионат долгий. Нам стоит скорее забыть об этой неудаче и двигаться дальше», - заявил Рамос.

Напомним, что матч 11-го тура испанской Примеры "Севилья" - "Реал" закончился со счетом 3:2.