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    Коломейцев: «Победа над «Зенитом» - больше, чем просто победа»

    Полузащитник столичного «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал за счет чего его команде удалось обыграть «Зенит».

    «Победа над «Зенитом» — это больше, чем просто победа. Приятно обыграть прямых конкурентов. Мы в целом справились с задачей: сыграли плотно в обороне, не дали Халку, главному оружию «Зенита», и Данни разгонять атаки. Хотя в концовке «Зенит» создавал моменты.

    День рождения Смородской? Сейчас цветов не было. Ольга Юрьевна сама зашла в раздевалку, поздравила с победой и назвала этот триумф лучшим подарком», - рассказал Коломейцев.

    Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:0.

    Источник: Р-Спорт

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    09.11.2015 06:23
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