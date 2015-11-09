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    Бубнов: «Матч «Краснодара» и ЦСКА по качеству игры матч получился лучшим в туре»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что матч между «Краснодаром» и ЦСКА (2:1) был лучшим по качеству игры в 15-м туре РФПЛ.

    «Матч смотрелся, потому что мяч не перекатывали в центре поля, были забиты красивые голы, обе команды все время ориентировались на продвижение вперед. Отлично сработала связка «Краснодара» Павел Мамаев — Федор Смолов, Алан Дзагоев и вовсе отличился эффектнейшим образом. Ну и в целом по качеству игры матч получился лучшим в туре» - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.11.2015 06:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 9 ноября 2015, 08:15

      "Быки" вы лучшие, вы молодцы!!!!!!!!!!!!!!!

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