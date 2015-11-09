Бубнов: «Матч «Краснодара» и ЦСКА по качеству игры матч получился лучшим в туре»

Эксперт Александр Бубнов считает, что матч между «Краснодаром» и ЦСКА (2:1) был лучшим по качеству игры в 15-м туре РФПЛ.

«Матч смотрелся, потому что мяч не перекатывали в центре поля, были забиты красивые голы, обе команды все время ориентировались на продвижение вперед. Отлично сработала связка «Краснодара» Павел Мамаев — Федор Смолов, Алан Дзагоев и вовсе отличился эффектнейшим образом. Ну и в целом по качеству игры матч получился лучшим в туре» - считает Бубнов.