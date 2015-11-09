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    Бубнов: «Даже второе место для «Зенита» находится под большим вопросом»

    Эксперт Александр Бубнов оценил игру футболистов в матче 15-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

    «Поединок с "Зенитом" наглядно продемонстрировал, что разговоры о кризисе в "Локомотиве" не имели под собой почвы.

    «Локомотив» сделал правильные выводы, провел работу над ошибками и выглядел с «Зенитом» очень сплоченно, организованно и с психологической точки зрения был в порядке. В первом тайме подопечные Черевченко присматривались к сопернику, сразу же надежно прикрыли Халка, Дзюбу, Данни, а во втором — включили скорости, забили быстрый гол. Поведя в счете, «Локомотив» стал чувствовать себя очень комфортно, контролировал ситуацию и выиграл по делу.

    На качестве игры «Зенита» сказались серьезные кадровые потери. У гостей почти не работали фланги, в созидании царил хаос, а когда команда вынужденно пошла вперед во втором тайме, Ниасс с Майконом затерзали рывками защитников.

    После матча Виллаш-Боаш сказал, что его подопечным в этом сезоне будет непросто рассчитывать на титул. С учетом столь мощных систематических перепадов в выступлениях питерцев, контрастов между Лигой чемпионов и премьер-лигой, даже второе лигочемпионское место находится под большим вопросом. «Зенит» и так идет только четвертым, а теперь еще и поймавший ритм «Краснодар» наступает на пятки», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.11.2015 05:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:09

      Надо ужесточить лимит-и второго не будет.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2015, 06:02

      Бла-бла-бла. А кто вчера предсказал победу Зенита с разницей в два мяча?

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